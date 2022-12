Amazon ułatwia szukanie prezentów na święta. Oto najciekawsze oferty

Teraz akurat czytnik Amazona w promocji dostępny nie jest, ale Kindle to zawsze dobry prezentowy pomysł. Tym bardziej że nowy mody jest na tyle udany, że niekoniecznie trzeba dopłacać do Paperwhite. Jasne, w wyprzedaży opłaca się bardziej, jednak nawet w tej cenie nie ma co wybrzydzać, bo to sprzęt, który prawdopodobnie zostanie z wami na lata. Prawdopodobnie, bo np. ja po latach z czytnikiem nawróciłem się na papier. Ale co przeczytałem na Kindle, to moje.