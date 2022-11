Google alarmuje: producenci tych telefonów z Androidem nie załatali groźnej dziury

Oprogramowanie układowe chipów Mali zawiera(ło) w sumie pięć usterek. Jedna umożliwiała korupcję danych w kernelu systemu Android, jedna do ujawnienia adresów w pamięci i trzy pozwalające na zapisywanie do pamięci nieautoryzowanych danych. Innymi słowy, włamywacz może dopisać swój kod do wykonywanego programu.