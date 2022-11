Korzystam z Foreo LUNA 4 Go. Szczoteczka do twarzy, która czyni cuda

Szczoteczka Foreo LUNA 4 Go jest kompaktowa. Z początku myślałam, że może być za mała, ale okazało się, że jej wielkość jest idealna, aby porządnie chwycić i by oblepiona pianą z żelu do twarzy i zlana wodą nie wyślizgnęła się z ręki. Ten model, jak każdy inny z "Go" w nazwie, jest przeznaczony szczególnie do stosowania w podróży. Szkoda tylko, że w zestawie nie ma jakiegoś pokrowca, opakowania, do którego można włożyć urządzenie, aby nie brudziło się przewożone w kosmetyczce. Wszak choć jest wykonane z odpornego na bakterie silikonu, nie jest odporne na rozsypany cień do powiek, czy pokruszony puder. Co ważne, szczególnie dla zapominalskich, którzy nie pamiętają, aby ładować swoje urządzenia, bateria w szczoteczce wytrzymuje do 300 użyć bez ładowania.