Rosjanie pokazali wnętrze Szatana. Ten pocisk niesie śmierć i zniszczenie

R-36M2 to międzykontynentalny pocisk balistyczny (oznaczenie NATO to SS-18 Mod 5 Satan czyli Szatan). Rakieta ten jest następcą radzieckiego pocisku R-36 zaprojektowanego na początku lat 60. Do dziś różne modyfikacje R-36 znajdują się na uzbrojeniu armii rosyjskiej. Szatan jest uważany za jeden z najcięższych rakiet międzykontynentalnych na świecie.