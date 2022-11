Będą hibernować astronautów i wystrzeliwać ich w kosmos. Inaczej nie przeżyją

Jak na razie w swoim załogowym podboju przestrzeni kosmicznej człowiek dotarł jedynie na Księżyc (50 lat temu i od tego czasu nie udało mu się tam wrócić), czyli na odległość jednej sekundy świetlnej. Mimo to od lat naukowcy przekonują, że już za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat człowiek stanie nie tylko na Księżycu, ale także na znacznie odleglejszym Marsie. Co więcej, przy okazji takich deklaracji bardzo często używa się określeń „na Marsa i jeszcze dalej” nie precyzując gdzie właściwie w Układzie Słonecznym człowiek powinien dotrzeć. Załóżmy jednak, że naukowcy myślą o podróży na Ceres, planetę karłowatą krążącą w Pasie Planetoid między orbitą Marsa a Jowisza. Nie, w ogóle nie wziąłem tego pomysłu z serialu The Expanse.