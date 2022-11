Obejrzałem na żywo sprzęty z przyszłości. Widziałem stoisko Grupy WB na targach Smart City w Łodzi

Jego główną częścią jest urządzenie z dwiema kamerą stojące na trójnogu. Czy określenie „ozdoba stoiska” będzie tu odpowiednie? Nie jestem pewien, ale trzeba przyznać, że SVAN ze swoją matową, szarą obudową rzucał się w oczy. To jednak „zasługa” jego ustawienia na targach. Normalnie, gdy SVAN nie jest na pokazie, a w pracy, może być wyjątkowo dyskretny i niemal niewidoczny. O to w nim chodzi. Ten sprzęt do wideoanalizy jest naprawdę „smart”. Potrafi automatycznie nie tylko odczytać tablice rejestracyjne, ale i od razu sprawdzić w bazie, czy dany samochód ma ważne ubezpieczenie i czy nie jest poszukiwany. System rozpoznaje też markę i model samochodu, więc może połączyć fakty – jeżeli rozpoznaje, że jedzie Subaru, a tablice są przypisane do Fiata, od razu operator systemu widzi, że coś jest nie tak.



SVAN może być ustawiony np. na bramkach czy wiaduktach. Jednocześnie jest w stanie „czytać” tablice wielu aut, więc poradzi sobie także z wielopasmową, ruchliwą trasą. To idealny element systemu smart city, który może perfekcyjnie współpracować z monitoringiem miejskim i innymi systemami pozwalającymi monitorować ruch i dbać o bezpieczeństwo.