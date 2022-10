Każdy sprzęt powinien być taki. Steam Deck pokazuje listę podzespołów, żebyś nie miał problemów z naprawą

Tymczasem Valve od samego początku zaprojektował Steam Decka tak, by dało się w nim wymieniać części i naprawiać go we własnym zakresie. Ba, firma nawet opracowała we współpracy z iFixit oficjalne instrukcje napraw, by każdy, kto ma na to ochotę i odpowiednie umiejętności, mógł samodzielnie rozebrać i modyfikować konsolę. Ale na tym nie koniec.