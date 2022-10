Polak zadowolony z cyfrowego życia. Ale płaci za nie coraz więcej

– Często kraje z wysoką jakością cyfrowego życia to te z rozwiniętymi gospodarkami, ale nie zawsze pieniądze są w stanie kupić nam cyfrowe szczęście – tłumaczy Gabriele Racaityte-Krasauske, Szefowa PR w Surfshark. Dlatego też, czwarty rok z rzędu przeprowadzamy badanie Digital Quality Of Life, by wiedzieć jak w różnych krajach zaspokajane są cyfrowe potrzeby obywateli. Co najważniejsze, nasze badanie pokazuje również cyfrowe nierówności, z powodu których cierpią miliony ludzi na całym świecie.