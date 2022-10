Innymi słowy, wystarczy telefon podłączyć do ładowania w czasie wizyty w łazience, by doładować go na kolejne godziny użytkowania, np. przed wieczornym wyjściem z domu. I w przeciwieństwie do niejednego sprzętu z tej półki cenowej, super-szybka ładowarka Motoroli jest dołączona do zestawu.