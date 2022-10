Sprawdziłem soundbar za ponad 10000 zł. Dla kogo jest Devialet Dione?

Devialet Dione robi niezwykłe pierwsze wrażenie, zanim jeszcze podłączymy go do jakiegokolwiek źródła muzyki. To produkt premium. Czuć do już podczas transportu, gdyż sama grajbelka waży 12 kg i w niczym nie przypomina plastikowych, trzeszczących urządzeń, które zwykle stawiamy pod telewizorem.