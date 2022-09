Rower elektryczny Eleglide T1 - opinie. Cena pozytywnie zaskakuje

Na pierwszym z nich rower będzie nas wspomagał do 12 km/h (i taką prędkość da się faktycznie uzyskać), na drugim - 16 km/h (realnie raczej 14 km/h), na trzecim - 20 km/h (realnie bliżej 18 km/h), na czwartym - 23 km/h (realnie bardziej 20 km/h), natomiast na piątym - maksymalne dopuszczalne przez prawo 25 km/h (realne do uzyskania). Gdyby ktoś przy tym pytał, czy 250 W to dużo - tak, to bardzo dużo, wielu rowerzystów podczas swoich przejazdów nie generuje nawet zbliżonych do tej wartości wyników, a tutaj dostajemy to za darmo, dzięki czemu np. dużo szybciej dotrzemy do pracy, nieprzesadnie się przy tym męcząc. Dużo łatwiej podjedziemy też na wzniesienia, a i ciągnięcie przyczepki czy wiezienie ciężkich zakupów będzie dużo łatwiejszym zadaniem.