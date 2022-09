Wyprzedaż komputerów, laptopów i kart dla graczy na OleOle. Duże rabaty, raty 0 procent i darmowa dostawa

Szukając solidnego komputera na lata, który nie puści nas z torbami, polecam Acer Nitro 50 N50-620 z układem RTX 3060 Ti. Jednostka jest co prawda o kilkaset złotych droższa od siostrzanego modelu tego producenta z kartą RTX 3060 na pokładzie, oferuje za to przyjemny wzrost wydajności. Realny uzysk w grach wideo między układami 3060 i 3060 Ti to od kilku (Cyberpunk 2077) do kilkunastu (Forza Horizon 4) klatek na sekundę. Zasadnicza różnica.