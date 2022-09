Intel Aktualizuje Bajki. Rodzicu, przeczytaj je córce

Praca w IT to współczesne marzenie i podstawowy kierunek dla osób, które z jakiegoś powodu muszą się przebranżowić. Nie ma się czemu dziwić, bo jest to jedna z najbardziej perspektywicznych, a jednocześnie świetnie płatnych gałęzi rynku. Niestety jest też druga, ciemniejsza strona medalu. Z jakiegoś powodu marzenia o IT realizują głównie mężczyźni, którzy - według danych z 2022 r. - stanowią w polskim IT aż 84,5 proc. zatrudnionych.