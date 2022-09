Zobacz, jakim torturom Samsung poddaje składane smartfony. A ty i tak powiesz, że są delikatne

Istnieje wiele powodów, by obawiać się zakupu Samsunga Galaxy Z Fold 4 czy Z Flip 4 (z wysoką ceną na czele), jednak obawa o wytrzymałość nie powinna być jednym z nich. Samsung na przestrzeni lat poczynił ogromne postępy w doprowadzeniu swoich składanych urządzeń do takiego poziomu, by były one w stanie znieść niemal to samo, co konwencjonalne, nieskładane smartfony. A nawet jeśli miejscami nadal od nich odstają, to oferowane przez nie możliwości z nawiązką to kompensują.