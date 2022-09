To jednak nie jest winą samej usługi, która jest genialnym rozwiązaniem. Do tego Allegro Smart jest bardzo tanim abonamentem. To właśnie z uwagi na Allegro Smart zamawiamy do Paczkomatu najróżniejsze produkty, których kiedyś nie opłacało się zamawiać przez internet z uwagi na koszty wysyłki. W Smarcie kupujemy kawę czy np. tabletki do zmywarki. Bo czemu nie? Jest to dla nas oszczędność czasu i pieniędzy, a Paczkomat mamy tuż przy domu (jak chyba każdy Polak).