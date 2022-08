Stworzyli embrion bez udziału jajeczka i plemnika. Chcą hodować organy do przeszczepu

Urządzenie utrzymuje embriony skąpane w roztworze odżywczym wewnątrz zlewek, które poruszają się w sposób ciągły, symulując sposób dostarczania składników odżywczych przez materialny przepływ krwi do łożyska, a także ściśle kontroluje wymianę tlenu i ciśnienie atmosferyczne. We wcześniejszych badaniach z powodzeniem wykorzystano to urządzenie do hodowli naturalnych embrionów myszy od 5 do 11 dnia życia.