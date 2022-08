Przywrócili do życia świnię, która nie żyła od godziny. Rewolucyjna metoda uratuje wiele organów do przeszczepu

Choć przywracanie ludzi do życia miesiące czy lata po śmierci to fanaberia kojarzona przede wszystkim z ideałami ludzi niezwykle bogatych czy hollywoodzkimi produkcjami, to nauka małymi kroczkami zbliża się do przeciągania ludzi do świata żywych. Fakt faktem, przywrócenie do życia obumarłej kory mózgowej to coś, czego pewnie nie zobaczą nasze wnuki, ale już dziś jesteśmy świadkami przełomu w nauce. Bowiem naukowcom z Yale School of Medicine udało się przywrócić "do życia" tkanki świni godzinę po śmierci zwierzęcia.