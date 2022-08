Motorola Razr 2022 to ogromny krok naprzód. Oby szybko trafiła do Polski

Wróćmy jednak na chwilę do wyświetlacza, bo niewidoczny zawias to nie jedyna nowość. Ekran wykonano w technologii P-OLED. Ma on przekątną 6,7” i częstotliwość odświeżania sięgającą 144 Hz. Co więcej, jest to panel 10-bitowy z obsługą HDR10+, więc nowa Motorola jawi się jako znakomity telefon do oglądania seriali czy grania w gry z chmury. Tym bardziej, że za sprawą zastosowania nowego procesora obsługuje najnowsze standardy łączności, w tym Wi-Fi 6E, 5G i Bluetooth 5.2.