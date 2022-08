Składaki tuż za rogiem. Wszystko, co wiemy o Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 tuż przed premierą

Druga istotna zmiana to aparaty. Wygląda na to, że Z Fold 4 będzie miał układ aparatów żywcem wyjęty z Galaxy S22, co oznacza, że najdroższy telefon na rynku w końcu będzie miał optykę adekwatną do swojej ceny… choć też nie do końca, bo kosztując tyle, ile prawdopodobnie będzie kosztował, powinien mieć najlepsze aparaty i parzyć kawę do tego.