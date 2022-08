Crypto Browser od Opery to łatwe i bezpieczne wejście w świat kryptowalut i web3

Obie integracje dają użytkownikom łatwy dostęp do platform multiwerse, takich jak Sandbox, Decentraland, minecraftowych NFT Worlds, Cryptovoxels, Somnium Space, gier takich jak Aavegotchi, My Crypto Heroes czy Atlantis World, czy też giełd NFT jak OpenSea przy znacznie niższych opłatach. A to dopiero wstęp do świata zdecentralizowanych aplikacji (dApps).