Acer ulepszył najkorzystniejszego cenowo laptopa do gier. Nowy Acer Nitro 5 (2022) - recenzja

Gdy Dawid Kosiński testował dla was laptopa Acer Nitro 5 w wersji z 2021 roku, podsumował go dwoma przymiotnikami: prosty i tani. Największą zaletą Nitro 5 zawsze był opłacalny stosunek ceny do możliwości i to w dalszym ciągu się nie zmienia. Najnowsza iteracja otrzymała jednak coś, co należało się Nitro 5 już dawno: serię poprawek oraz udoskonaleń konstrukcyjnych, podnoszących ogólne doświadczenia podczas obcowania ze sprzętem.