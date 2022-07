Konsole do gier w unikalnych edycjach kolekcjonerskich to nic nowego. To już norma, jeśli spojrzymy na ofertę takich producentów jak Nintendo, Sony czy Microsoft. Zdarza się jednak, że tak zwana kolekcjonerka jest czymś więcej niż tylko alternatywnym wariantem kolorystycznym z dodatkowymi elementami graficznymi naniesionymi na obudowę.