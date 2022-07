Nekrorobotyka - uchwyt stworzony z martwego pająka

My, ludzie, posiadamy w kończynach mięśnie antagonistyczne, które wykonują przeciwstawne do siebie czynności. Przykładem może tu być biceps i triceps - biceps odpowiada za zginanie się, triceps za prostowanie ramienia. Natomiast pająki posiadają mięśnie, dzięki którym zginają swoje cienkie kończyny do odnóża, natomiast do wysuwania ich na zewnątrz używają ciśnienia hydrostatycznego, tworzonego w głównej jamie ich ciał.