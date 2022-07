Roboty zabójcy mogą już brać udział w wojnie. Rosyjska inwazja może zniweczyć regulacje broni autonomicznej

Dyskusje na temat regulacji broni autonomicznej - tak jej użycia jak i tego, jakie wymogi powinna spełniać, by zostać dopuszczona do użycia - toczą się w Genewie od ponad pięciu lat. W 2017 roku przedstawiciele ponad stu krajów spotkali się w Genewie po raz pierwszy, by omówić i ustalić zasady, jakimi kierować się będą armie przyszłości przy tworzeniu i stosowaniu autonomicznego sprzętu. Ostatnia konferencja dotycząca regulacji użycia broni automatycznej zaplanowania jest na 25-29 lipca bieżącego roku. Lecz jak przekonuje David Hambling - dziennikarz w serwisach New Scientist, WIRED czy Aviation Week, przedłużająca się inwazja Rosji na Ukrainę może obrócić w piach kilkuletnie wysiłki międzynarodowego zgromadzenia działającego pod flagą ONZ.