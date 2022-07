U niektórych nowoodkrytych bakterii wykryto aż 27 tys. czynników wirulencji, czyli molekuł, które pomagają bakteriom w infekowaniu i trwaniu w organizmie gospodarza. Co więcej, 47 proc. owych czynników nie było nigdy wcześniej napotkanych przez świat nauki. Na dziś nienaukowym jest stwierdzenie, że owe bakterie są bardzo groźne dla ludzkiego organizmu - bo to jeszcze nie zostało udowodnione. Praca uczonych sugeruje jednak, że sam rachunek prawdopodobieństwa daje powody do poważnych obaw. I to niezupełnie dlatego, że taki mikrob może jakimś cudem wydostać się z laboratorium.