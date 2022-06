Wielka Brytania nie chce USB-C

Przeciwnicy nowego prawa mówią o "zatrzymaniu innowacji" i tu do pewnego stopnia mają rację. W końcu to brak wspólnego standardu szybkiego ładowania doprowadził do wyścigu na to, kto naładuje smartfon szybciej, co dało nam ładowarki 65W, 80W, 120W, 150W, a jeszcze w tym roku Oppo pokaże ładowarkę 240W. I ten argument mógłby się utrzymać, gdyby nie to, że Unia Europejska jako wspólny standard ładowania obrała USB Power Delivery, który już dziś pracuje z mocą do 100W, więc po stronie producentów zostanie dostosowanie telefonów do tego standardu, zaś według nowej specyfikacji PD ma osiągać moc do 240W, więc nim w życie wejdzie unijne prawo, wspólny standard osiągnie prędkość rozwiązań niezależnych producentów i teoretycznie jedną ładowarką będzie można ładować zarówno telefon, jak i gamingowy laptop.