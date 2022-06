Sprytny sposób na tanie wakacje. Wystarczy zabrać kartę Banku Pekao

Dawno minęły czasy, gdy karty kredytowe służyły wyłącznie pożyczaniu pieniędzy. Dziś są to produkty z szeregiem usług dodanych. Karta Kredytowa z Żubrem oferowana przez Bank Pekao, to pierwsza w Polsce karta kredytowa w modelu abonamentowym. Klient wybiera jeden z trzech wariantów – Standardowy, Złoty i Platynowy. Różnią się one pakietem korzyści.



W pakiecie Standardowym karta jest bezwarunkowo bezpłatna. Oznacza to, że nie musimy spełniać określonych warunków, by była ona darmowa. We wszystkich wariantach klient zyskuje możliwość rozłożenia zakupów na raty 0 procent. W wariancie Standardowym możemy tak wielokrotnie sfinansować zakupy do 1000 zł, w Złotym do 2000 zł, a w Platynowym do 3000 zł. W sytuacji, gdy czekają nas wakacyjne wydatki taka oferta jawi się bardzo atrakcyjnie.