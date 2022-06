Kraków uwolnił piękny park. Wystarczyło zdjąć reklamy

W przypadku prowadzonych postępowań dotyczących nośników reklamowych zamontowanych przed 1 lipca 2020 r., właściciele reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową lub właściciele gruntu, na którym jest umiejscowiona taka reklama – są informowani, że mają czas na dostosowanie ich do wytycznych, zawartych w uchwale do końca obowiązywania okresu przejściowego, czyli do 1 lipca 2022 r. W takim przypadku nie są nakładane kary finansowe, jedynie właściciele reklam są powiadamiani, że jeżeli to nie nastąpi w wyznaczonym czasie, wówczas dopiero będą nakładane sankcje wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla nośników reklamowych, które zostały zamontowane po wejściu w życie uchwały, organ gromadzi dokumentację, w tym nakazuje właścicielowi reklamy przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność tej reklamy z zapisami uchwały.