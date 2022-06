Jedyne, co może mnie skłonić do zastanowienia się dwa razy przed zakupem Karchera FC7, jest cena. W tej chwili sugerowana przez producenta kwota, jaką trzeba zapłacić za to urządzenie, to 1999 zł. Sporo, ale z drugiej strony - tyle kosztują często niekoniecznie najbardziej zaawansowane roboty sprzątające, a efekt takiego czyszczenia jest naprawdę świetny.



Tekst powstał we współpracy z marką Kärcher.