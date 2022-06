Polak zarobił 300 tys. zł na przedsprzedaży swojego kursu. Jakub Biel o reklamach, które chcesz oglądać

To też nie jest tak, że jak reklama mnie nie rozbawi albo nie zainteresuje, to jest zła. Na przykład mi nie podchodzi humor znany ze spotów piwa Żubr - czy to znaczy, że przepalają budżet? No nie, po prostu nie jestem ich grupą docelową. Podejrzewam, że osoby pijące 7 piwek do meczu znacznie bardziej cenią tę serię. Ludziom łatwo przychodzi ocenianie reklam, bo przecież to takie krótkie filmiki. Jak ładny i śmieszny to super, jak nie to do bani. A musimy pamiętać, że firmy mają różne cele - dotarcie do nowej grupy, np. młodzieży, wypromowanie nowego asortymentu w sklepach czy przypomnienie o tym, że z aplikacją jest taniej. Wbrew pozorom do wszystkiego podchodzę analitycznie i kampania jest ok wtedy, kiedy spełnia swoje założenia. Podobnie jest z kreatywnymi reklamami - to nie tak, że wpadam na nie, siedząc w WC. Zaczynam od ustalenia, gdzie jesteśmy jako firma i gdzie chcemy dojść po kampanii, a reklamy to tylko droga.