Co się okazało? Wydźwięk raportów pisanych przez kobiety jest dużo bardziej pozytywny niż tych, których autorami byli mężczyźni. Odpowiedni dobór członków załogi sprawił, że dowódcami misji były zawsze osoby zorientowane na realizację zadań. Mimo to w danych naukowcy dostrzegli, że kobiety częściej omawiały wszystkie zadania z członkami załogi niż mężczyźni, zapewniając lepszą komunikację w ramach zespołu. Co więcej, o ile mężczyźni przede wszystkim skupiali się na osiągnięciach, kobiety miały tendencję do zapewniania wzajemnego wsparcia i utrzymania pozytywnych relacji między członkami załogi.