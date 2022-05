Radek Sikorski kompromituje się nt. spoofingu. Ech, który my mamy rok...

Co zrobić, gdy wydaje się, że nadawca maila wcale nie jest jego autorem? Zazwyczaj wystarczy spojrzeć w nagłówki wiadomości, by sprawdzić, z jakiego serwera pierwotnie pochodzi wiadomość. Zwykle są one domyślnie ukryte w mailu, ale np. w Google’u wystarczy rozwinąć z boku maila opcje i kliknąć "Pokaż oryginał". Konkretnie chodzi o nagłówek "received". Zazwyczaj nazwa serwera poczty wychodzącej jest podobna lub identyczna z nazwą serwera poczty przychodzącej, a więc jeśli przyszedł do nas mail z domeny mail.pl, to i nazwa serwera, z którego on do nas wyszedł, prawdopodobnie ma frazę "mail.pl". To nie zawsze jest stuprocentowa metoda, ale często wystarczająca.