To podobny ruch do tego, na który niedawno zdecydowały się Niemcy, tyle że u nich ma on wejść w życie już w 2024 r. I ktoś powie, że co nas obchodzą jakieś Niemcy i Niderlandy, tu jest Polska, ale wszystko wskazuje na to, że ban na paliwa kopalne może dotknąć całą Unię Europejską. Świeżo opublikowany plan REPowerEU zakłada drastyczne zmiany, by jak najszybciej uniezależnić kraje Unii od rosyjskiego gazu.