Natomiast same laptopy potrzebowałyby znacznie więcej niż Valoranta do złapania zadyszki. Moja konfiguracja została wyposażona w ekran QHD 165 Hz i liczba klatek na sekundę ani razu nie spadła poniżej wartości 160 fps. Rozgrywka była niesamowicie płynna i dynamiczna, ale do tego nie potrzebowałem bestii w postaci układu Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Nie mogę się za to doczekać, kiedy redakcyjny Lenovo Legion 7 wpadnie w nasze ręce i zaczniemy go łamać Cyberpunkiem 2077, Microsoft Flight Simulatorem oraz nową ARMA.