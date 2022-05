Nie jest to pierwsze tego typu badanie zespołu pod przewodnictwem dr Very Novak, gdyż już w 2013 roku bostońscy naukowcy wykazali, że inhalacje z insuliny donosowej polepsza metabolizm neuronów i co za tym idzie, poprawia funkcje poznawcze. Insulinę próbowano stosować również w polepszaniu zdolności percepcji u pacjentów z chorobą Alzheimera, co jednak okazało się bezskuteczne ze względu na uszkodzone neurony, dla których zwiększony dopływ glukozy był obojętny.