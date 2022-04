Możesz już przesiąść się na Androida przy użyciu jednej prostej aplikacji. Ale czy powinieneś?

Jeśli używasz dziś starego iPhone’a i rozważasz przesiadkę na Androida, bo „masz już dość iOS” – lepiej dwukrotnie to przemyśl. O ile stare iPhone’y ustępowały konkurencji pod wieloma względami i były horrendalnie drogie, tak nowe modele ani nie są droższe od porównywalnych telefonów konkurencji, ani w niczym nie przypominają starych urządzeń. Dziś nowy iPhone to synonim wytrzymałości, idealnej płynności, doskonałych aparatów i długiego czasu pracy. No chyba, że należysz do grona ludzi, którym do szczęścia wystarczy smartfon za 1500 zł, wtedy rzeczywiście tani Xiaomi i aplikacja Switch to Android jest wszystkim, czego potrzebujesz.