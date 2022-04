Według danych ONZ z 5 kwietnia liczba uchodźców z ogarniętej nieludzko brutalnej wojny Ukrainy przekroczyła 4,2 mln osób. Najwięcej, bo ponad 2,4 mln uchodźców, znalazło się do tego dnia w Polsce. Do 19 marca do Rumunii dotarło ich 643 tys., do Mołdawii 394,7 tys., do Węgier 390,3 tys., do Słowacji 301,4 tys., do Rosji 350,6 tys., do Białorusi 2,5 tys. Do 14 marca ponad 304 tys. osób trafiło do innych krajów europejskich.