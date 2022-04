Warto tutaj zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z tzw. medycyną regeneracyjną, która z definicji skupia się na naprawie, odtwarzaniu i regeneracji tkanek i narządów, a w tym przypadku komórek włosowych do stanu podobnego do występującego u osób zdrowych. W efekcie osoba z niedosłuchem - w przypadku prawidłowego leczenia - mogłaby ponownie słyszeć bez konieczności korzystania z jakichkolwiek urządzeń wspomagających takich jak aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe. Skoro to może być przełom i rewolucja dla setek milionów ludzi na całym świecie, to warto spróbować.