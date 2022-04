Kręcisz korbką i wprawiasz świat w ruch. Oto Playdate - konsola, jakiej wcześniej nie było

Zapowiedziana po raz pierwszy w maju 2019 roku, długo wyczekiwana konsola Playdate wreszcie doczekała się debiutu na rynku - 18 kwietnia producent zaczął rozsyłać pierwsze egzemplarze produktu. Choć na pierwszy rzut oka Playdate wydaje się być kolejną kopią Game Boya ze wbudowanym emulatorem, to w rzeczywistości jest to oryginalny produkt Panic Inc. Począwszy od oprogramowania, gier, aż po korbkę u boku urządzenia.