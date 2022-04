Pora na piekarnik godny XXI wieku. Upiecz ciasto wykorzystując technologię silnika lotniczego

Tutaj należy zauważyć, że piekarnik to nie tylko ciasta. Wszak potraw przygotowywanych w piekarniku jest cała masa. Z drugiej strony, mięso pieczone w piekarniku zawsze kojarzy się z potrawami delikatnie mówiąc niezbyt zdrowymi, ociekającymi tłuszczem. W dzisiejszych czasach, kiedy każdemu zależy na zdrowej żywności, ciężkie pieczenie nie wydają się atrakcyjnym składnikiem diety. Pomijam już tutaj fakt czysto estetyczny – po przygotowaniu takiej potrawy cały piekarnik nadaje się do wyczyszczenia. Jeżeli zaniechamy tego obowiązku, warstwa tłuszczu na ścianach piekarnika szybko zrobi się widoczna i trudna do usunięcia. To tylko kilka przypadkowych argumentów, dla których najczęściej odpuszczamy sobie nawet próby skorzystania z piekarnika i traktujemy go jedynie jako ozdobnik, swoisty niezbędny element kuchni, który paradoksalnie często pozostaje niewykorzystany.