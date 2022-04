Łazik Perseverance odwiedził swój spadochron. Po raz ostatni widział rok temu

Na bok jednak sentymenty. Łazik Perseverance pędzi aktualnie na spotkanie z deltą rzeczną, w której naukowcy mają nadzieję znaleźć ślady dawnego życia na Marsie (o ile jakieś kiedykolwiek tam istniało). 351. dnia swojej misji Perseverance pobił rekord odległości pokonanej w ciągu jednego dnia, przemieszczając się o 319,8 metra. Zważając na to, że łazikowi Opportunity pokonanie 40 kilometrów zajęło 15 lat (choć jego rekord to też imponujące 228 metrów w jeden dzień), to jest to fenomenalny postęp. Łazik Curiosity też nigdy nie przekroczył granicy 200 metrów dziennie. Po części jednak spowodowane jest to dużo trudniejszym terenem, w którym bezustannie trzeba omijać mnóstwo mniejszych i większych skał.