20 lat od premiery The Elder Scrolls III: Morrowind nadal pokazuje, jak powinny wyglądać gry z otwartym światem

The Elder Scrolls III: Morrowind pod niektórymi względami rozkochał mnie w sobie bardziej niż Skyrim, w którym spędziłem kilkaset godzin. Co przypomina mi, że... nigdy nie ukończyłem wszystkich wątków w tej grze, tak była rozbudowana. A skoro właśnie obchodzimy 20-lecie tego niezwykłego dzieła Bethesdy, a do TES VI jeszcze co najmniej kilka lat… może teraz jest najlepszy moment, by wrócić do Vvanderfel?