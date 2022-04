Smartfon działa pod kontrolą procesora Snapdragon 888, do tego z wyciętą funkcją 5G. Mamy więc wykastrowany ubiegłoroczny czip, co na tej półce cenowej jest sporym zgrzytem. Do dyspozycji mamy 8 bądź 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci na dane. Akumulator również pozostawia sporo do życzenia, bo jego pojemność to tylko 4880 mAh. Na szczęście naładujemy go szybką ładowarką o mocy 66 W. Całość działa pod kontrolą HarmonyOS 2, bez usług Google.