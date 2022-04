Kryptowaluty to dla sporej grupy ludzi inwestycja i sposób na pomnażanie swojego majątku, ale wiele osób wykorzystuje je do anonimowego przesyłania sobie pieniędzy. Niestety w praktyce informacje o tożsamości uczestników takich transakcji w walutach opartych o blockchain, jeśli korzystają z usług giełdy kryptowalut, mogą trafić w niepowołane ręce - i to nie tylko przypadkiem.