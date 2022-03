"Metki" na zdjęciach są ograniczone jedynie do produktów, które dana firma dodała do swojego konta, innymi słowy niemożliwym jest oznaczanie produktów marek, które nie są na Instagramie. Ponadto standardowe konta ograniczone są do oznaczania na zdjęciach - oznaczanie w Reels i Instagram Stories nadal pozostaje na wyłączność zweryfikowanych użytkowników.