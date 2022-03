Ludzie wynajmują pokoje w Ukrainie przez Airbnb. "Może kiedyś przyjadę, na razie proszę przyjąć moje pieniądze"

Okazuje się, że to nie szaleńcy rezerwują lokale, a ludzie dobrej woli. Nie będąc pewnymi, jak mogą pomóc, decydują się na wynajem u ukraińskich landlordów. Ci albo walczą o życie na Ukrainie, albo jako uchodźcy - często bez podstawowych środków do życia - zbiegli do Polski lub innych krajów. Internauci nie oczekują, rzecz jasna, gościny. Płacą za wynajem, by wesprzeć Ukraińców finansowo.