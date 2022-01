Znajomość oprogramowania aparatów nadal kuleje, co jest dowodem na to, że w kwestii UX aparatów mobilnych jest jeszcze duże pole do poprawy. Tryb portretowy - obok trybu nocnego - uważam za najważniejszą cechę poprawiającą wygląd i jakość zdjęć. Nie każde zdjęcie zrobione w tym trybie się udaje, ale jeśli już efekt wyjdzie, to wychodzi tak, że często trudno go odróżnić od zdjęcia z tradycyjnego aparatu. A w razie wpadki efekt bokeh zawsze można wyłączyć już po zrobieniu zdjęcia. Tak samo można zmienić głębię ostrości, jeśli aparat nie wstrzeli się z nią idealnie.