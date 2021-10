E-sport. 5 rzeczy, których nie wiedziałeś o e-sporcie

Gamerki to wciąż grupa młoda i rozwijająca się. W Europie 44 proc. aktywnie grających kobiet (PC i konsole) to osoby poniżej 25 roku życia. Nie zmienia to faktu, że coraz więcej dziewczyn próbuje swoich sił w esporcie, często z sukcesami. I to nie tylko za myszką, klawiaturą czy padem, ale również komentatorskim mikrofonem. Wszyscy grają do jednej bramki i na tych samych zasadach.