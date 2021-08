Mi Mix to linia nietypowych urządzeń z górnej półki marki Xiaomi , w której producent wykorzystuje eksperymentalne technologie w celu stworzenia urządzeń pozbawionych. Na nowy model z tej serii czekaliśmy jednak aż trzy lata, ale teraz, po długiej ciszy, Chińczycy prezentują oficjalnie Xiaomi Mi Mix 4. Największym wyróżnikiem jest tutaj aparat do selfie w warstwie pod ekranem, ale to nie koniec niespodzianek.

Xiaomi Mi Mix 4 — specyfikacja

Nowy smartfon Xiaomi wyposażony został w ogromny ekran typu OLED, który kryje zakrzywione szkło. W warstwie pod nim umieszczono wspomnianą kamerkę typu CUP (Camera Undel Panel) trzeciej generacji robiącą zdjęcia selfie o rozdzielczości 20 Mpix. 6,67-calowy wyświetlacz odświeżany w 120 Hz ma rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli. Ich zagęszczenie na poziomie ok. 400 ppi pozwala światłu dotrzeć do matrycy.

Oprócz tego na pokładzie Xiaomi Mi Mix 4 znalazł się nieobecny jeszcze w żadnym innym telefonie dostępnym w sprzedaży układ Qualcomm Snapdragon 888 Plus, który jest taktowany zegarem 3 GHz. Ta mocniejsza wersja znanego z innych topowych telefonów Snapdragona 888 to dokładnie ten sam chip, który na w przyszłości napędzać zapowiedziany już wstępnie smartfon Honor Magic 3.

Główny aparat fotograficzny bazuje na module Samsung HMX i robi zdjęcia o wielkości do 108 Mpix za pomocą głównego obiektywu. Oprócz tego w pakiecie klienci otrzymają 13-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny oraz 8-megapikselowy peryskopowy zoom 5x. Daje to nadzieję na to, że Xiaomi Mi Mix 4 będzie robił takie same świetne zdjęcia, co obecny król fotografii w postaci modelu Xiaomi Mi 11 Ultra.