Pi razy oko, Matt Parker - recenzja książki

Być może nie kojarzycie Matta Parkera, ale istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że widzieliście któryś z filmów z jego udziałem na YouTube. Matt Parker bowiem prowadzi kanał Stand up Maths i jest częstym gościem bardzo popularnego kanału Numberphile.

Można z czystym sumieniem powiedzieć, że Matt jest jednym z najbardziej znanych popularyzatorów wiedzy na tematy matematyczne. On sam nazywa to matematyką rekreacyjną. Oprócz występów na własnym kanale występuje też przed publicznością, co przypomina matematyczny stand-up.